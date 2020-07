Russie

La mariée ingère des noix et s’effondre

Une jeune femme de 25 ans a succombé à un choc anaphylactique lors de son banquet de mariage, samedi à Moscou.

Les médecins ont conclu que la jeune femme avait succombé à un choc anaphylactique causé par son allergie aux noix, selon Rambler. La Russe était intolérante à ce fruit depuis sa plus tendre enfance et ses proches en avaient parlé aux cuisiniers responsables du banquet de mariage. Les mets avaient donc été préparés en connaissance de cause, mais des bonbons contenant des noix avaient été disposés sur les tables.