États-Unis : La mariée se disloque le genou en ouvrant le bal

Au beau milieu de sa fête de mariage, une jeune femme a dû être emmenée à l’hôpital après un pas de danse mal maîtrisé.

Une jeune femme a dû faire un fâcheux détour par les urgences au beau milieu de son mariage, célébré le 3 juillet dernier à Philadelphie (Pennsylvanie). Julie Benn et son mari Paul Richter étaient en train d’ouvrir le bal quand la mariée s’est disloqué le genou dans les bras de son bien-aimé. «J’ai immédiatement compris ce qui s’était passé. (…) Nous avions des médecins et des infirmières parmi les invités. J’étais un peu sous le choc et ils faisaient en sorte que mon genou reste en place», confie la malheureuse à Fox 29.