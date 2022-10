La Royal Navy enquête sur le harcèlement sexuel dans un de ses sous-marins

Royaume-Uni : La Marine enquête sur le harcèlement sexuel à bord d’un de ses sous-marins

Une des premières femmes à avoir rejoint l’équipage du vaisseau de la Royal Navy avait dénoncé dans la presse les agressions et insultes de la part de ses collègues masculins.

La Marine britannique a ouvert une enquête après que l’une des premières femmes à avoir rejoint l’équipage d’un sous-marin a dénoncé dans la presse harcèlement sexuel et brimades. Le chef de la Marine, l’amiral Ben Key, a estimé que «le harcèlement sexuel n’a pas sa place dans la Royal Navy et ne sera pas toléré». Sur Twitter, il a qualifié d’«odieux» les faits dénoncés par des lanceurs d’alerte et indiqué avoir ordonné l’ouverture d’une enquête. «Quiconque sera reconnu coupable devra répondre de ses actes, quel que soit son rang ou son statut», a-t-il averti.