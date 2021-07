Manche : La Marine française porte secours à 88 migrants au large de Boulogne-sur-Mer

La préfecture maritime française a annoncé lundi avoir intercepté trois embarcations en difficulté qui tentaient de rejoindre l’Angleterre.

Le centre régional de surveillance et de sauvetage (Cross) a d’abord été avisé qu’une embarcation se trouvait «en difficulté» au large de Boulogne-sur-Mer. Un patrouilleur de la Marine nationale a alors récupéré onze naufragés, dont deux femmes, et les a déposés au port de Boulogne-sur-Mer où ils ont été pris en charge par la police aux frontières, a indiqué la préfecture maritime, dans un communiqué.

En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversées de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan officiel. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.