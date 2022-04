Ukraine : La marine russe orpheline d’un croiseur… et de sa fierté

La perte du croiseur russe Moskva, envoyé par le fond jeudi, représente un écueil opérationnel important pour les Russes, dans la guerre en Ukraine, mais surtout une perte symbolique colossale.

La domination russe en mer Noire semblait incontestable jusqu’à la perte du croiseur russe Moskva . Le vaisseau amiral de la marine russe en mer Noire, construit au début des années 80, a coulé en quelques heures et avec lui une partie de la fierté des forces armées du président Vladimir Poutine, déjà éprouvées depuis le début de son invasion de l’Ukraine, fin février.

Un navire comme celui-là est en principe entraîné à continuer à combattre après un ou plusieurs impacts et sait maîtriser un incendie, le cauchemar du vaisseau de guerre. «C’est un bateau de 12'000 tonnes, qui a coulé en 12 heures (…). Ce n’est pas comme ça que c’est prévu», ajoute-t-il à l’AFP. Ce croiseur lance-missile de 186 mètres était armé de 16 missiles antinavires Bazalt/Voulkan, de missiles Fort, la version marine des missiles S-300 de longue portée, et de missiles de courte portée Ossa. Il disposait aussi de lance-roquettes, de canons et de torpilles.