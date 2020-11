New York : La marque culte Supreme rachetée par le groupe VF

Née en 1994 dans une petite boutique, la ligne de vêtements streetwear pèse désormais plus de 2 milliards. La transaction doit être finalisée d’ici à la fin de l’année.

Le groupe textile américain VF Corporation (Vans, Timberland) va racheter la marque new-yorkaise de streetwear Supreme pour environ 2,1 milliards de dollars (1,9 milliard de francs), selon un communiqué publié lundi. Pour entrer au capital, VF Corp va acquérir les parts des sociétés d’investissement Carlyle Group et Goode Partners, actionnaires de référence de Supreme depuis 2017.

Ces dernières années, Supreme a notamment su développer des collaborations ponctuelles avec Nike, Louis Vuitton ou plusieurs marques du groupe VF Corporation, comme Vans ou Timberland. En trois ans seulement, depuis les prises de participation de Carlyle Group et Goode Partners, la valorisation de Supreme a plus que doublé.

Chiffre d’affaires de 500 millions par an

Selon la présentation aux investisseurs publiée lundi, Supreme réalise actuellement un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 millions de dollars, contre 200 millions environ il y a quatre ans seulement. Il possède 12 magasins dans le monde et réalise 60% de ses ventes en ligne.

Basé à Denver, VF Corporation est un groupe textile plus que centenaire qui a acquis, ces vingt dernières années, plusieurs grands noms de la mode grand public, parmi lesquels Timberland, The North Face ou les jeans Lee et Wrangler. En 2004, ils ont également mis la main, à relativement bon marché (396 millions de dollars), sur la marque de chaussures Vans, dont ils ont fait un mastodonte, qui génère aujourd’hui près de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuels (1,9).