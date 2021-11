Problème pour Facebook : La marque Meta est déjà déposée par un fabricant de PC

Les fondateurs de la firme américaine Meta PCs ne céderont pas la marque pour moins de 20 millions de dollars.

En dévoilant jeudi dernier le nouveau nom, Meta, du groupe Facebook, son patron Mark Zuckerberg a négligé un petit détail. La marque a déjà été déposée par une autre entreprise américaine basée en Arizona, rapporte le «Guardian». Il s’agit de Meta PCs, société active dans le commerce de PC, d’ordinateurs portables et de logiciels pour les joueurs. Créée en 2020, cette firme a fait une demande de dépôt de marque en août de cette année. Ses deux fondateurs, Joe Darger et Zack Shutt, n’étaient alors pas au courant des intentions de changement de nom du groupe Facebook, ont-ils déclaré à TMZ. Et si Facebook souhaite acquérir cette marque, ils ne la vendront pas pour moins de 20 millions de dollars.