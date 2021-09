Baskets de Federer : La marque On fait une entrée remarquée à Wall Street

Les fondateurs de l'équipementier zurichois ont sonné la cloche à la Bourse de New York en présence de 100 coureurs. L'action se négocie à 24 dollars, plus haut qu'attendu.

L'entreprise suisse de baskets et de vêtements On a ouvert la Bourse de New York en grande pompe: 100 coureurs ont marché le long de l'Hudson River jusqu'à Wall Street mercredi matin, heure locale, en compagnie des fondateurs de l'entreprise. Ils ont ensuite sonné la cloche d'ouverture en or pour lancer la journée de trading.

Plus haut que prévu

Forte croissance annuelle

C'est un résultat remarquable, surtout au vu du «modeste» bénéfice de 3,8 millions de francs réalisé au premier semestre. Mais le battage médiatique autour du fabricant de chaussures de course, avec Roger Federer comme investisseur et ambassadeur de la marque, est énorme. Il s'agit de l'une des entreprises mondiales de sport dont la croissance est la plus rapide. Au cours de la dernière décennie, l'entreprise a connu une croissance annuelle moyenne de 85%, y compris au premier semestre 2021, selon On. La marque est désormais représentée dans plus de 60 pays, avec des boutiques à New York et à Pékin. La société réalise une bonne moitié de ses ventes en Amérique du Nord.