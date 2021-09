Les chaussures de Federer On bientôt cotées à New York

Chaussures de Federer : La marque On sera bientôt cotée à New York

L'introduction en Bourse du fabricant zurichois de chaussures de sport, dont l'ambassadeur est Roger Federer, aura lieu le 15 septembre à Wall Street.

Le Bâlois a participé à la conception d’une chaussure de la marque On. ON/Diane Deschenaux

La marque zurichoise On s'est rapidement fait connaître, grâce à un ambassadeur d'exception: Roger Federer. La société s’apprête à franchir un palier d'importance le 15 septembre, avec son introduction à la Bourse de New York où 31,1 millions d'actions seront cotées à un prix d'émission compris entre 18 et 22 dollars. Cela pourrait valoriser la société à 5,5 milliards de dollars, indique Bloomberg. Parmi les banques organisant l'opération figurent UBS et le Credit Suisse.

«Marque mondiale»

Mais pourquoi la marque entre-t-elle en Bourse à New York et non à Zurich? L'entreprise en donne la raison: la moitié de ses clients se trouveraient en Amérique du Nord. Le fabricant On est ainsi une marque mondiale avec la conséquence logique d'entrer en Bourse à New York, a-t-il déclaré dans le document adressé à la SEC, le gendarme financier américain. L’entreprise connaît une forte progression et est même l'un des équipementiers sportifs dont la croissance est la plus rapide au monde.

Federer comme actionnaire

La société On a connu une croissance annuelle de 66% entre 2018 et 2020. Au premier semestre 2021, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 315,5 millions de francs, en hausse de 85% sur un an. Son résultat net est redevenu positif avec un bénéfice net de 3,8 millions de francs alors que l'année précédente, l'entreprise avait subi une perte nette de 33,1 millions de francs en raison de la pandémie. Créée il y a dix ans, elle a accueilli Roger Federer parmi ses actionnaires en 2019 et a dévoilé l'année dernière une chaussure que le tennisman a aidé à concevoir et qui porte son nom. Selon la «Handelszeitung», le Bâlois aurait investi environ 50 millions de francs dans la société.