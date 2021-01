États-Unis : La marque Trump est devenue «toxique»

Quand Donald Trump quittera la Maison-Blanche mercredi, il aura fort à faire pour secourir une marque désormais synonyme de tous les extrêmes.

Un empire économique bâti sur un nom, un nom ayant servi une carrière politique… Avant qu’il ne devienne président, «la marque Trump était très puissante», souligne Melissa Aronczyk, professeur en communication à l’université de Rutgers dans le New Jersey. «C’était une marque commerciale» à succès, «symbole du luxe», de richesse et de réussite.

Les mauvais nouvelles s’accumulent

Depuis les violences du Capitole du 6 janvier, les mauvaises nouvelles se sont accumulées. De nombreuses entreprises ont coupé leurs liens ou pris leurs distances avec Donald Trump et sa holding familiale. Signature Bank a commencé à fermer des comptes du président, selon une porte-parole, tandis que la Deutsche Bank ne veut plus faire affaire avec lui, selon des médias américains.

A New York, le maire démocrate a mis fin aux contrats qui permettaient à la Trump Organization de gérer des attractions de Central Park et un terrain de golf du Bronx.

Dette de 400 millions de dollars

Le groupe n’étant pas coté en Bourse, les comptes ne sont pas rendus publics. D’après le magazine Forbes, l’empire Trump a généré des revenus de près de 2 milliards de dollars entre 2017 et 2019, principalement de ses golfs, de ses complexes hôteliers et clubs privés sélects, de royalties issues de licences, et de l’immobilier commercial à New York et à San Francisco.