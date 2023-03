A9: le toit de la station-service de Lavaux s'effondre

Il n’était plus possible de faire le plein sur l’autoroute A9, entre Lausanne et Chexbres, en direction du Valais, dimanche après-midi. Et cette situation n’avait strictement rien à voir avec une quelconque pénurie d’essence. Un problème avec le toit de la station-service du restoroute de Lavaux en était à l’origine. «La zone a été bouclée et les pompiers étaient en train de scier des tôles froissées», raconte un lecteur qui passait par là vers 17h.