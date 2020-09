Le masque vous donne-t-il des boutons?

Existe-t-il un lien avéré entre le port du masque et l’apparition de boutons sur le visage? Oui, répondent les auteurs d’une étude menée à Singapour en 2006. Celle-ci portait sur les effets indésirables de cette protection sur le personnel soignant. Les comédons et les boutons seraient notamment causés par le port prolongé du masque à cause du frottement et de la prolifération des miasmes. Un néologisme définit ce problème: la mascné, contraction des mots masque et acné.