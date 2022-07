Football : La «mascotte la plus moche du monde» a désormais son maillot

Le Patrick Thistle FC, club de 2e division écossaise, fait le buzz en présentant un nouveau maillot à l’effigie de Kingsley, l’effrayante mascotte du club.

Kingsley, mascotte du Patrick Thistle FC, club de Glasgow qui évolue en 2e division écossaise, est l’une des mascottes les plus célèbres au monde. Mais pas pour les bonnes raisons. Dévoilé en 2015, Kingsley est un soleil jaune arborant un monosourcil et des traits plutôt bizarres, parfois vêtu d’un kilt et qui a pour mission de mettre la bonne humeur dans les travées du Firhill Stadium de Glasgow.

Depuis son apparition, Kingsley a régulièrement fait le buzz et multiplié les premières places des différents classements des mascottes les plus moches du monde au cours des dernières années.

Un tirage au sort

Que les puristes se rassurent: le «maillot Kingsley» est une tunique spéciale qui ne sera portée qu’à quelques occasions durant la saison prochaine, en marge des uniformes officiels portés à domicile et à l’extérieur. Mais le buzz est déjà là. Un tirage au sort sera effectué parmi les supporters qui commanderont leur abonnement avant le 9 juillet, et six heureux gagnants recevront le maillot spécial en primeur. Le club écossais annonce avoir déjà reçu plus de mille demandes.