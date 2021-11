santé sexuelle – La masturbation pour réduire le stress

«Donne-moi un coup de main», c'est le message posté sur les réseaux sociaux par le ministère de la Santé de l'État du Queensland, en Australie, début novembre.

Briser un tabou

Cette campagne a pour but de lever le tabou sur la masturbation et de favoriser «la normalisation de messages sexuellement positifs sur la masturbation et d'améliorer la santé et l’éducation sexuelle en général», indique le ministère.

Le gouvernement regrette que les jeunes adultes et les adolescents recherchent des informations sur la santé sexuelle principalement sur internet, pour des raisons de vie privée et de confidentialité. À travers ce post, il espère favoriser le dialogue à ce sujet entre les adolescents et leurs parents et professeurs. Le ministère de la Santé souhaite «améliorer la santé et l’éducation sexuelle en général» et ainsi réduire les sentiments de honte et de peur que peuvent ressentir les jeunes.

Nombreux bienfaits