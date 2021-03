En mai dernier, la marque de sex-toy demande à 486 femmes âgées de 18 à 49 ans de remplacer leurs antidouleurs traditionnels par de la masturbation au moment des menstruations. Puis, chaque mois, les participantes sont invitées à évaluer l’intensité et la fréquence de leurs douleurs. Deux paramètres qui auraient diminué pendant l’étude puisque à la fin de la phase test, 70% des participantes ont indiqué que la masturbation réduisait l’intensité des douleurs et 42% d’entre elles ont remarqué une réduction de la fréquence des douleurs. Enfin, après cette étude, plus de 90% des participantes recommandent la masturbation pour soulager la douleur et 85% d’entre elles prévoient de maintenir cette nouvelle routine.

L’impact des hormones

Pendant l’orgasme, plusieurs hormones sont libérées par le cerveau. Les endorphines, tout d’abord, ont un impact direct sur la perception et le traitement de la douleur et neutralisent les effets de la prostaglandine, une hormone nécessaire au bon fonctionnement de notre corps mais dont le surplus est responsable de règles aux contractions plus douloureuses et de diarrhées. L’ocytocine, également produite par le cerveau après l’orgasme, réduit quant à elle le cortisol, l’hormone du stress, et permet un effet relaxant. Enfin, la dopamine, connue sous le nom de «molécule du bonheur», provoque euphorie et sensation de plénitude. C’est donc ce shoot de bien-être qui permettrait de relayer au second plan les procédés chimiques causant les douleurs menstruelles. À noter également que pendant l’orgasme, le flux sanguin de notre corps augmente ce qui permet la relaxation de nos muscles et une sensation de confort.