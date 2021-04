Même si les clubs polonais du Wisla Plock et de Jagiellonia n'ont plus rien à gagner ni à perdre cette saison, car confortablement installés dans le ventre-mou du championnat polonais, ils ont quand même rendu un bon spectacle, ce dimanche. Un bon 2-2 des familles, des rebondissements…

Sur un centre-tir lointain de Mateusz Szwoch, à la suite d'un coup-franc obtenu à une trentaine de mètres du but adverse, Dziekonski n'a pas eu le compas dans l'oeil. Il a pensé laisser filer le ballon en sortie de but, mais celui-ci a frappé son poteau, longé la ligne, eu un faux rebond sur de la terre et fini au fond. Oui, ça fait beaucoup.