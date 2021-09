Tests : La MDMA est prisée à Lucerne et à Zurich, c’est la coke

Depuis une bonne année, un service permet de faire tester sa drogue à Lucerne. Le service est tellement apprécié qu’il doit parfois refuser du monde.

Des préférences selon les endroits

À Lucerne, le cannabis, la cocaïne ou le LSD figurent au catalogue des substances apportées. «On remarque que les pilules de MDMA sont souvent fortement dosées et on enregistre une recrudescence de demandes de tests de cette substance», remarque Olivia Allemann. En comparaison suisse, c’est la cocaïne qui figure le plus souvent parmi les demandes de tests, à Zurich entre autres. Le cannabis est également régulièrement amené pour être analysé car «de plus en plus de personnes ont eu des expériences négatives avec de l’herbe impure, à cause de la présence de cannabinoïdes synthétiques.»