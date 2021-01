Kesha : La méditation pour rentrer en contact avec les extraterrestres

La popstar américaine Kesha tente une nouvelle technique pour se connecter avec les aliens.

La chanteuse a vendu plus de 130 millions d’albums depuis le début de sa carrière à la fin des années 2000.

C’est la chanteuse Demi Lovato qui lui a conseillé cette technique lors d’un échange dans «Kesha and the Creepies», podcast consacré aux expériences surnaturelles qu’a lancé Kesha en novembre 2020. «J’ai adoré la conversation que nous avons eue. Elle a mentionné quelques livres et une application que j’ai immédiatement téléchargés… Grâce à Demi, la méditation pour se connecter aux extraterrestres est mon nouveau passe-temps», a expliqué la popstar de 33 ans.