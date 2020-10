Environnement : La Méditerranée noyée par une marée de plastique

Près de 230’000 tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans la Méditerranée, un chiffre qui pourrait doubler d’ici à 2040 sans mesures «ambitieuses», a averti mardi l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

1 / 1 L’Égypte est de loin le pays qui pollue le plus, devant l’Italie et la Turquie, selon un rapport de l’IUCN. Getty Images/iStockphoto

«La pollution plastique est source de dommages à long terme aux écosystèmes terrestre et marin et à la biodiversité», a dénoncé hier l’IUCN. L’ONG de protection de l’environnement cite notamment «les animaux marins qui peuvent se retrouver coincés ou avaler des déchets plastiques et finir par mourir d’épuisement et de faim». Car il y a urgence en Méditerranée: chaque année, environ 229’000 tonnes de déchets plastiques y sont déversées, selon un rapport de l’association publié hier. La mauvaise gestion des déchets est responsable à elle seule de 94% du plastique se retrouvant dans la mer.

L’Égypte déverse chaque année 74’000 tonnes de déchets plastiques dans la Méditerranée, très loin devant l’Italie (34’000 tonnes/an) et la Turquie (24’000 tonnes/an), selon l’IUCN. En quantité par habitant, c’est le Monténégro (8 kg par an et par personne), la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord (toutes deux avec 3 kg/an/personne) qui polluent le plus.

«Sans intervention significative, cette pollution ne va cesser de s’aggraver jusqu’à doubler et atteindre 500’000 tonnes d’ici à 2040», estime l’organisation basée à Gland (VD). Deux mesures ambitieuses permettraient chacune de réduire les rejets de plastiques de 50’000 tonnes par an dans la Méditerranée: une meilleure gestion des déchets dans les 100 villes les plus polluantes et l’interdiction de certains produits tels que les sacs en plastique.