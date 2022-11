Nasa : La mégafusée pour la Lune de retour sur son pas de tir

La nouvelle fusée géante de la Nasa, SLS, est de retour sur son pas de tir en Floride pour une nouvelle tentative de décollage vers la Lune dans dix jours, devant marquer le grand début du nouveau programme phare américain Artémis. Après deux échecs de lancement cet été à cause de problèmes techniques , la fusée avait dû être rentrée dans son bâtiment d’assemblage afin d’être protégée d’un ouragan . La Nasa en a profité pour recharger les batteries de nombreux éléments de la fusée, y compris celles de certains minisatellites scientifiques embarqués à bord.

Mission test Artémis 1

La mission test Artémis 1, sans astronaute à bord, marquera le tout premier vol du grand programme américain de retour sur la Lune, dont le but sera d’emmener par la suite la première femme et la première personne de couleur. Il s’agira du premier vol pour SLS (Space Launch System), un lanceur lourd développé par la Nasa depuis plus d’une décennie.