La meilleure amie de Meghan Markle dérape

attention mais alors attention l'anarchie nuggets et quand elle sera bien présente et soutenu par la journaliste ça va être la guerre la plus totale vous allez regretter la qualité et la tranquillité d'antan.

Lulu 13.06.2020 à 09:01

Ok maintenant stop ce mouvement ridicule sera comme les autres polémiques précédentes avec les balancetonporc etc etc, on peut pas changé la mentalité des personnes en faisant se gore d’action « manifestations,émeutes dégradations », il y a là un travaille personnel avant tout il y a aussi l’éducation les classes politiques et pleins d’autre chose qu’ils font prendre en considération. Ils faut changé les méthodes.