Berne/Salquenen (VS): La meilleure cave de Suisse est haut-valaisanne

Sandra et Olivier Mounir de la Cave du Rhodan à Salquenen (VS). Siffert/weinweltfoto.ch

Le titre de «Cave suisse de l’année 2022» est revenu à la Cave du Rhodan, à Salquenen (VS). Plus de 550 invités ont assisté à la cérémonie de gala du Grand Prix du Vin Suisse qui s’est tenue au Kursaal de Berne, vendredi. Après s’être hissé sur la plus haute marche du podium dans la catégorie « Autres cépages rouges purs » avec sa Syrah 2021, la Cave du Rhodan de Salquenen a été sacrée Cave Suisse de l’année.

Les dégustations de la 16e édition du Grand Prix du Vin Suisse s’étaient déroulées à Sierre du 25 au 29 juillet. Durant ces cinq jours, 132 jurés et experts de tout le pays ont dégusté et noté à l’aveugle les 2325 vins présentés au concours. 300 médailles d’or et 418 médailles d’argent ont été décernées à cette occasion.

Des vignerons visionnaires

«C’est le résultat d’un travail de quinze ans, mais c’est aussi le travail de ma famille depuis soixante ans sur le domaine. Ce titre de meilleur vigneron de Suisse représente une immense joie», a réagi Olivier Mounir dans les colonnes du Nouvelliste. Avec quatre titres en seize éditions du concours, la commune de Salquenen s’impose comme le fer-de-lance viticole de Suisse, rappelle le quotidien valaisan.

Précurseur dans bien des domaines, le couple de vignerons Sandra et Olivier Mounir est reconnu dans le milieu pour sa sensibilité à la durabilité. «Cela fait déjà 15 ans qu’ils ont commencé la conversion de leurs douze hectares de vignes à l’agriculture biologique contrôlée. Il ne s’agit néanmoins que d’un aspect de l’approche globale adoptée ici. La Cave du Rhodan est désormais autonome en énergie grâce à ses installations photovoltaïques et de récupération de la chaleur. Le couple accorde aussi une grande importance à l’équité et l’égalité de traitement avec les partenaires et les collaborateurs. Il a déjà de nouveaux objectifs en ligne de mire, tels que la conversion de certaines parcelles à la permaculture ou la réduction des quantités de cuivre utilisées pour protéger la vigne», peut-on notamment lire dans le communiqué diffusé par le Grand Prix du Vin Suisse.