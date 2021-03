L’asperge est un des légumes les plus attendus en Suisse. Chaque année, on en mange plus de 1,3 kilo par habitant.

Bien cuisiner les asperges

Toutefois, ce ne sont pas les seules façons d’apprêter les asperges. On peut très bien les manger crues. Emincées à la mandoline sur toute la longueur et avec une vinaigrette au citron, c’est un véritable délice. Mais on peut aussi les griller, les rôtir au four, les braiser ou encore les sauter à la poêle. C’est même plus rapide et plus simple qu’à l’eau.