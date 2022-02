Ski alpin – La meilleure nation en individuel a perdu en équipe

Le ski alpin a beau se pratiquer en équipe lors du Team Event, cela reste un sport individuel. «Je suis surtout déçu de moi parce que j’ai toujours mis un peu de temps à entrer dans la manche. Il n’y avait pas de vitesse et c’est dommage de ne pas avoir pu se battre pour une médaille, a résumé Justin Murisier. On est les quatre déçus, mais on a vu à l’entraînement hier que Schmidt, Strasser et les skieuses allemandes étaient très rapides. On savait que ça allait être une bataille et on aurait préféré retrouver les Allemands en finale.»



Même son de cloche pour sa compatriote Wendy Holdener, qui a d’abord analysé sa performance. «Je suis contente de la manière dont je suis montée en puissance, malheureusement l’Allemagne a été un peu plus forte, a souligné la Schwytzoise, qui aurait pu dépasser Vreni Schneider avec une sixième médaille olympique. C’était mon but oui et si je suis encore là dans quatre ans, ça sera bien sûr mon objectif! Pour cela, on doit rester en bonne santé, être motivée et toujours avec du plaisir. D’abord, je vais rentrer à la maison et me reposer!»