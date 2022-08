Autriche : La mémoire perdue des glaciers qui reculent

Le Jamtal fond presque à vue d’œil sous l’effet du réchauffement climatique. Jusqu’à présent, les couches du glacier autrichien permettaient d’étudier le passé. Ceci pourrait ne plus être possible.

Depuis plus de 20 ans, Andrea Fischer scrute à la loupe Jamtal et d’autres glaciers de la région montagneuse du Tyrol. Dans ces capsules temporelles uniques, permettant de remonter à des milliers d’années, elle et son équipe prélèvent régulièrement des carottes de glace. Elles peuvent ensuite les dater en procédant à des mesures de carbone 14 sur des débris végétaux restés emprisonnés à travers le temps. L’analyse des différentes couches permet de «comprendre le climat du passé et de créer des modèles pour l’avenir», explique la chercheuse. Une tâche qui devient de plus en plus complexe.