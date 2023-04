La menace des feux de forêt plane déjà sur le Tessin

En janvier 2022, un incendie de forêt. déclenché par un feu de camp mal éteint, avait duré plusieurs jours. UwBe International

Même s’il a neigé dans le nord du canton, le Tessin est déjà menacé par un risque important de feux de forêts. Cela s’explique du fait que «les premiers mois de cette année sont secs, et ce après une année dernière également très pauvre en précipitations. La sécheresse est actuellement pire qu’au printemps dernier», explique Luca Nisi de la station météorologique Locarno-Monti de MétéoSuisse.

Bien qu’il ne soit pas possible de faire des prévisions météorologiques précises sur plus d’une semaine, il y a un fort potentiel de feux de forêts importants en été, si le temps reste aussi sec qu’actuellement. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les gens? «La population au sud des Alpes est de plus en plus consciente du danger général», constate Luca Nisi.

Sensibiliser la population

Le canton du Tessin a d’ailleurs fait un gros travail de sensibilisation: il fournit notamment des informations ciblées et complètes. De plus, des pompiers, des forestiers et des pilotes d’hélicoptères ont été formés aux dernières techniques de lutte contre les incendies.

Des informations sont aussi diffusées dans les trains et sur les autoroutes. L’objectif est ici de sensibiliser les visiteurs. «Les touristes qui vivent dans une région au climat plus humide ne sont souvent pas conscients qu’un simple feu pour griller une saucisse peut devenir la source d’allumage de vastes incendies de forêts», poursuit Luca Nisi. L’année dernière, deux hommes avaient d’ailleurs été arrêtés: à cause d’un feu de camp mal éteint, une surface de six hectares de forêts était partie en fumée. Et pourtant, la règle est simple, comme le dit Luca Nisi: «s’il y a une interdiction de faire des feux ouverts, il faut éviter tout feu ouvert».