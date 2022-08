La menace d’une grève aux TPG ressurgit à Genève

La menace d’une grève des chauffeurs de bus et de trams refait surface, après l’échec le mois passé des discussions entre syndicats et direction des TPG sur l’indexation des salaires au coût de la vie. Mercredi, le SEV et transfair ont indiqué que malgré «l’inflation galopante et la baisse du pouvoir d’achat qui lui est liée», la régie avait refusé leurs demandes. Celles-ci impliquaient une indexation entière (soit une hausse de 1,2% des rémunérations), et le versement d’une prime de 500 francs, pour notamment récompenser les employés de leurs efforts durant la période de Covid.