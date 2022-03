Guerre en Ukraine : La menace d’une récession rend les marchés très fébriles

La nervosité était à son comble, mardi matin, sur les marchés boursiers, dans un contexte inflationniste qui s’aggrave avec la montée continue des prix des matières premières.

La crainte d’une possible récession comme conséquence de la guerre en Ukraine, a continué de peser sur les Bourses asiatiques: Tokyo a perdu 1,71%, Hong Kong a reculé de 1,4% et de Shanghai 2,4%.

Lundi, les indices boursiers s’étaient à nouveau parés de rouge par appréhension d’un embargo sur les importations russes de brut qui renchérirait encore plus les cours du pétrole. Mais la Maison-Blanche a indiqué que le président Joe Biden n’avait «pas pris de décision à ce stade» sur le sujet.

«La menace de sanctions plus sévères sur les importations d’énergie russe va probablement accentuer la pression à la hausse sur les prix dans les semaines à venir», anticipe Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

L’invasion russe de l’Ukraine, qui se poursuit depuis treize jours, précipite les prix de l’énergie et des matières premières à des niveaux records, ce qui contraint les acteurs de marché à réévaluer leurs perspectives pour la reprise économique post-Covid, certains mettant en garde contre une période d’inflation galopante et de ralentissement de la croissance.

Le pétrole continue son ascension

La situation est la même sur les métaux. Lundi, le prix du contrat de gaz européen mais aussi celui du blé et des métaux ont atteint des niveaux records.

Le prix du nickel continuait sa course folle mardi matin, grimpant même brièvement au-dessus de 100’000 dollars la tonne en séance, les investisseurs craignant que la Russie ne puisse plus exporter sa production. Et face à cette envolée, le marché londonien a été contraint de suspendre le cours du nickel en milieu de matinée.