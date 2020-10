Renseignement : La menace terroriste reste élevée en Suisse

Le Service de renseignement de la Confédération publie son rapport annuel ce mardi. Après la 1ère attaque djihadiste présumée à Morges, l’Etat doit rester sur le qui-vive.

Extrémistes violents

Etats-Unis concurrencés

Une série de tendances déjà identifiées de politique internationale vont encore se renforcer avec la pandémie et vraisemblablement s’accélérer, selon le SRC. La rivalité entre les Etats-Unis et la Chine pourrait aboutir à la mise en place de deux zones stratégiques exclusives. Si cette évolution se confirme, la Suisse pourrait être contrainte de choisir son camp.

S’y ajoutent les menaces provenant du terrorisme et de l’instabilité à la périphérie européenne. La Syrie et la Libye, où des conflits armés sans issue font rage, sont des sources et des pays de transit de migration. Le comportement nationaliste agressif de la Turquie peut aussi avoir des conséquences sur la Suisse, tant du point de vue migratoire que du terrorisme et de l’extrémisme violent.