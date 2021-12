Genève : La mendicité sera à nouveau punie au bout du lac

Une majorité du Grand Conseil veut sanctionner ceux qui font la manche dans certains lieux.

Le texte a été accepté par 54 oui, 42 non et une abstention, vendredi.

Mendier sera à nouveau passible d’amende à Genève. La droite et le MCG ont accepté une modification de loi après un débat tendu au Grand Conseil, vendredi, comme l’indique la «Tribune de Genève». Le texte, déposé par le PLR Murat Julian Alder, proposait de remplacer la disposition pénale sur la mendicité, suspendue après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Celle-ci avait accepté le recours d’une mendiante et condamné la Suisse à la dédommager en janvier 2021. Faire la manche ne pouvait ainsi plus être sanctionné.