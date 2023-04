Bâle: La mendicité sera autorisée dans les parcs

Le canton de Bâle-Ville a largement limité la mendicité dans l’espace public à l’automne 2021. Ceci après que le grand nombre de mendiants en provenance de Roumanie a suscité des réclamations et déclenché un débat politique houleux et que des voix se soient élevées pour réclamer une interdiction de la mendicité. Le canton a alors édicté une interdiction partielle de la mendicité dans la loi sur les contraventions pénales. Depuis lors, la mendicité est interdite à moins de cinq mètres des arrêts de bus et des magasins ainsi que dans les parcs.