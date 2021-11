Sommet pour la démocratie : La «mentalité de Guerre froide» des USA dénoncée par Pékin et Moscou

La Chine et la Russie ont rédigé un article commun pour critiquer le sommet virtuel organisé en décembre par Joe Biden, auquel aucun des deux pays n’a été convié.

«Raviver les fractures mondiales»

Que les Etats-Unis s’autorisent à définir «qui est un «pays démocratique» et qui n’est pas éligible à ce statut» relève d’une «mentalité de Guerre froide», écrivent d’une seule plume Anatoli Antonov et Qin Gang dans la revue conservatrice National Interest .

«Cela va raviver la confrontation idéologique et les fractures mondiales et créer de nouvelles lignes de division», préviennent-ils, se faisant l’écho des critiques exprimées à Moscou et Pékin dès l’annonce, mardi, des quelque 110 pays et territoires invités.