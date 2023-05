Déchets: La mention «gratis, à emporter» peut coûter cher à Bâle

Ce genre de dépôt est strictement interdit à Bâle et peut coûter bonbon.

«Souvent, on ferme les yeux», peut-on lire dans «Basilea Info», le magazine du personnel de la police cantonale bâloise. Mais les contrôleurs des déchets de l’Office de l’environnement et de l’énergie interviennent promptement lorsqu’il s’agit de canapés ou de matelas. Les contrevenants risquent une amende de 200 francs. À 288 reprises l’an dernier, un tel montant a été encaissé comme le montre une statistique de l’Office bâlois de l’environnement et de l’énergie.