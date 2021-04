Climat : La mer plus chaude en Arctique responsable de vagues de froid en Europe

Des eaux «anormalement chaudes» dans la mer de Barents ont de grosses répercussions météorologiques sur le Vieux continent, d’après une étude dévoilée jeudi.

La mer de l’Arctique, débarrassée de sa banquise sous l’effet du réchauffement, contribue directement aux chutes de neige plus extrêmes en Europe, comme l’épisode glacial de 2018 surnommé «la Bête de l’Est», selon une étude publiée jeudi.

Cet événement qui avait paralysé une grande partie du nord de l’Europe en février et mars 2018 avait coûté plus d’un milliard d’euros par jour rien qu’au Royaume-Uni.

Avec le réchauffement de l’Arctique, plus rapide que le reste de la planète, le vortex polaire – zone d’air froid et de basse pression typique des pôles durant les saisons froides – est plus enclin à se déplacer vers le Sud.