Méditerranée : La mer rejette les corps de dix-sept migrants sur les plages libyennes

Les victimes voyageaient à bord d’une embarcation de fortune qui a fait naufrage, ont annoncé mercredi les garde-côtes libyens.

Près de 1400 migrants se sont noyés depuis janvier 2020

«Le nombre de migrants et de réfugiés détenus dans les centres de détention de Tripoli a considérablement augmenté – plus que triplé – au cours des cinq derniers jours», a indiqué mercredi l’organisation Médecins sans frontières (MSF).

Plaque tournante du trafic d’êtres humains en Afrique

Cette augmentation est le «résultat direct de cinq jours d’arrestations massives et aléatoires de migrants et de réfugiés, y compris des femmes et des enfants», selon MSF, qui dénombre «au moins 5000 migrants et réfugiés rassemblés» à Tripoli. Le raid a aussi fait un mort et au moins 15 blessés, selon la mission de l’ONU en Libye.