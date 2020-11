La Mercedes-Benz 350 SL est une classique sans prétention

Au début, les adeptes de la Pagode – nom de code interne du prédécesseur W113 – disponible d’abord en 230 SL, puis en 250 SL et 280 SL, n’étaient pas impressionnés par la Mercedes-Benz 350 SL de série R107, dévoilée le 17 avril 1971, plus tape-à-l’œil et plus mastoc. Pourtant, elle était moins grande qu’elle n’en avait l’air. On pourrait penser qu’un gain de onze centimètres en longueur et de trois centimètres en largeur était largement tolérable. Sauf que ce n’était pas seulement le gain de poids et de taille qui étaient critiqués, mais également ses lignes. Près de cinquante ans plus tard, on a du mal à y croire. Non seulement la R107 est devenue la SL la plus couronnée de succès jusqu’alors, mais son côté classique et son élégance continuent de convaincre à l’heure actuelle. Et on la voit encore fréquemment sur les routes au quotidien.

Bien connue de la télévision

On la reconnaît tout de suite, comment pourrait-on l’oublier? Après tout, on ne la voyait pas que sur la route, mais elle faisait aussi très souvent des apparitions au cinéma ou à la télévision, notamment dans la série télévisée Dallas. À l’époque, on s’était vite habitué à la nouvelle 350 SL, car elle avait de nombreux atouts par rapport à ses grandes sœurs, à commencer par le gain remarquable de sécurité et de confort.

À l’époque, le fait de miser sur plus de sécurité n’était pas forcément la volonté de Daimler-Benz, mais dû aux réglementations strictes des États-Unis, qui menaçaient tout bonnement de supprimer le cabriolet du marché. Le prix de départ de la 350 SL était de 40’500 fr., mais sans boîte automatique, ni radio, ni hard-top.

La Mercedes-Benz 350 SL de 1971 atteignait une vitesse de pointe de 200 km/h. Daniel Reinhard/www.zwischengas.com Sa ligne de coffre est caractéristique. Daniel Reinhard/www.zwischengas.com Il s’agissait d’une deux-places, mais elle était également disponible avec une banquette arrière en option pouvant accueillir deux enfants. Daniel Reinhard/www.zwischengas.com

Pas une voiture de sport

Certes, la 350 SL offrait des performances de conduite tout à fait compétitives. Un passage de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et une vitesse de pointe de 215,6 km/h, ce n’était somme toutes pas négligeable. Mais comme de nombreux clients (on parlait à l’époque de 60%) préféraient la version automatique à quatre vitesses à la version manuelle avec le même nombre de rapports, ils devaient se contenter d’un passage de 0 à 100 km/h de 11,0 secondes et d’une vitesse de pointe de 211,8 km/h, s’ils ne voulaient pas passer les vitesses eux-mêmes.

En raison de son empattement court ( 2460 mm) et de son côté mastoc à l’avant, la 350 SL était fortement sujette au sous-virage et pouvait vite quitter sa trajectoire dans les virages quand on levait le pied de l’accélérateur ou en cas de perte d’adhérence. La consommation n’était pas tout à fait à l’image de la voiture de sport de tourisme avancée, car 20 litres aux 100 km n’étaient pas une exception.

La 350 SL a vite été suivie par la 280 SL et la 450 SL, de même que par un coupé nettement plus long (SLC). Ce n’est qu’en 1980 que la 350 SL a été remplacée par la 380 SL un peu plus puissante. Jusque-là, 15’304 3,5 litres avaient été produites. La production de la série R107 s’est arrêtée en 1989.

Une classique sans prétention