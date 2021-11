France voisine : La mère a étranglé son fils de 4 ans parce qu’il «était le diable»

Découvert sans vie sur la voie publique dans un village près de Besançon, un petit garçon a en fait été tué par sa maman, qui tenait un discours mystique, selon le Parquet.

Un enfant de 4 ans est mort étranglé, vendredi, dans le département du Doubs et sa mère, qui s’est spontanément accusée du meurtre, a été conduite aux urgences psychiatriques après avoir tenu un «discours mystique», a annoncé le Parquet de Besançon.

Suite au signalement d’un collégien, l’enfant de 4 ans et sa mère, âgée de 35 ans, avaient été découverts par la gendarmerie au petit matin dans un fossé à Corcondray, petite commune du Doubs où ils habitaient.

Décès par asphyxie

L’enfant présentait «des traces de traumatisme au niveau du visage et des traces de strangulation», a déclaré le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux, au cours d’une conférence de presse. Pris en charge par les secours, l’enfant a été transféré au CHU de Besançon, où il est décédé dans la matinée. L’autopsie a conclu à «un décès par asphyxie suite à une strangulation», a indiqué Étienne Manteaux.

Pendant la nuit, la mère s’était présentée chez plusieurs habitants du village avec l’enfant, en pyjama et pieds nus. Elle avait refusé d’entrer chez eux et était repartie avec son fils en pleurs, dans le froid et le brouillard. Le père, âgé de 35 ans, a été placé en garde à vue, tandis que la mère, au comportement «particulièrement agité», selon le procureur, a rapidement été orientée vers un institut médico-légal, où un médecin a jugé son état «incompatible» avec une audition en garde à vue.