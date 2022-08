Vaud : La mère de Camille, en cavale depuis 11 ans, a été extradée vers la France

L’Office fédéral de la justice (OFJ) a annoncé qu’une ressortissante française a été extradée depuis Vallorbe (VD) vers son pays d’origine. Même si l’OFJ ne le confirme pas, il s’agit très vraisemblablement de la mère qui avait enlevé son enfant dans le Sud de la France, en mars 2011. La mère et la fille, nommée Camille et désormais âgée de 16 ans, avaient été interceptées le 22 février dernier lors d’un contrôle routier dans la région de Morges, après onze ans de cavale. Elles auraient vécu dans une communauté au fonctionnement sectaire. La décision d’extradition a été rendue le 28 avril dernier, et le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours exercé contre cette décision.