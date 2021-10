Tennis - La mère de Djokovic lave son linge sale en public

L a génitrice de Novak reconnait volontiers qu’il est « normal et naturel » que Jelena ait repris certaines choses et les fasse désormais à sa façon. « Il ne serait pas bon d'interférer » , a même concédé Dijana au média serbe Blic. Avant de nuancer ses propos: « Malheureusement, ils viennent rarement nous voir . Ils ont créé leur famille et leur oasis. Jelena fait également certaines choses à sa façon que je ne soutiens pas. »

Le problème se situerait apparemment au niveau de la nourriture et du choix de Novak, effectué en 2015, de se priver de tou t produit d’origine animale. « Il n’est pas devenu végétalien sous mon influence, avait alors contesté Jelena en mai dernier. C’est un champion sur et en dehors du terrain et personne ne peut le forcer à faire quoi que ce soit. Nous sommes une équipe, nous explorons tout ensemble et , en effet , il a été le premier à devenir vegan. Je suis bien avec moi-même et c’est toujours mon objectif . C hacun de nous fait ce qu’il veut, nos enfants (ndlr: Stefan et Tara, âgés respectivement de 7 et 4 ans) ont d’ailleurs toujours le choix. »