Guéguerre entre compatriotes – La mère de Federica Brignone se lâche sur Sofia Goggia

La veille, sa mère, Maria Rosa Quario, s’était lâchée sur une radio transalpine sur la relation entre sa fille (31 ans) et Sofia Goggia (29 ans), toutes deux récemment argentées, en géant pour Federica Brignone et en descente pour Sofia Goggia.

«Même lorsque Federica et Sofia étaient encore très jeunes et inconnues, elles ne s’appréciaient déjà pas du tout.»

Le ton est toutefois devenu un peu différent après ces compliments inattendus. «Sofia veut continuellement être au centre de l’attention, elle se plaît à elle-même, s’autocongratule sans cesse. Federica est en revanche beaucoup plus timide et réservée. Plaire au public n’a aucune importance pour elle. Federica et Sofia, a-t-elle continué, se connaissent depuis très longtemps et, même lorsqu’elles étaient encore très jeunes et inconnues, elles ne s’appréciaient déjà pas du tout. Cela dit, elles se sont toujours respectées, mais rien de plus. Quand Sofia raconte qu’elles sont amies, elle ne dit pas la vérité.»