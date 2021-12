Japon : La mère de la star Kimura, qui s’est suicidée, porte plainte

Jeudi, la mère de la star de téléréalité japonaise Hana Kimura va attaquer en justice la chaîne de télévision qui a réalisé l’émission de sa fille. Celle-ci s’est donné la mort, l’an passé.

La jeune femme avait été harcelée en ligne. Reuters

La mère de la star de la télé-réalité japonaise Hana Kimura, qui s’était suicidée en 2020, après avoir été victime de cyberharcèlement, a annoncé jeudi, qu’elle poursuivrait en justice la chaîne Fuji Television qui a tourné l’émission diffusée sur Netflix.

La catcheuse professionnelle vedette Hana Kimura, qui avait participé à l’émission culte de télé-réalité «Terrace House», s’est suicidée l’année dernière à l’âge de 22 ans après avoir été la cible de harcèlement en ligne au cours du tournage de la série.

Série interrompue

Après sa mort, Fuji Television et Netflix avaient interrompu la diffusion de la série, tandis que le gouvernement et le parlement ont révisé la législation afin de pouvoir plus facilement identifier les auteurs de harcèlement en ligne et obliger les réseaux sociaux à coopérer.

Kyoko Kimura, la mère de Hana Kimura, a déclaré à la presse qu’elle porterait plainte contre Fuji Television et la société de production qui ont assuré le tournage de la série. «Je veux qu’ils s’attaquent sincèrement au problème, et ne se contentent pas de réfléchir à leur défense», a-t-elle souligné.

Torrent d’insultes

Hana Kimura, avec ses cheveux teints en rose et son allure de catcheuse, était la star de cette série de télé-réalité très populaire et connue à l’étranger, dans laquelle six jeunes gens vivent ensemble sous le même toît tout en espérant une idylle.

Mais elle a été la cible d’un torrent d’insultes en ligne, notamment après la diffusion d’un épisode au cours duquel elle s’est fâchée après qu’une colocataire eut endommagé son coûteux costume de catcheuse. Kyoko Kimura, citée par les médias, a affirmé que l’équipe de tournage a encouragé sa fille à intensifier les rebondissements émotionnels des épisodes.

Secret professionnel invoqué

Cette année, le tribunal de district de Tokyo a ordonné à Fuji TV et à la société de production de soumettre le scénario, les scènes avant diffusion et autres éléments de tournage à la suite d’une requête des avocats de Kyoko Kimura, selon les médias japonais. Mais Fuji TV et les producteurs ont refusé, invoquant le secret professionnel.

En mai, un homme qui avait tweeté après le suicide de la vedette «Tout le monde est content après ta mort. Merci», a été condamné à une amende de 1,29 million de yens (quelque 11’480 francs). Un autre homme a été condamné à une amende de 9000 yens en mars pour avoir adressé des propos haineux à Hana Kimura sur internet, sans que l’affaire soit jugée devant un tribunal.

Cet homme avait écrit: «Tu as une personnalité tellement affreuse. Est-ce que ta vie vaut la peine d’être vécue?» et aussi : «Hey, hey. Quand vas-tu mourir ?»

