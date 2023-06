La mère de la victime de Thônex «pardonne», mais demande justice

Depuis le décès du jeune de 18 ans, fin mai, la famille se recueille tous les jours auprès de sa dépouille. lhu

«La victime, c’est nous!», souffle la mère du jeune de 18 ans qui a perdu la vie fin mai, après avoir été poignardé à Thônex. Depuis cette nuit funeste, les habitants de la commune craignent une vendetta. «Les rumeurs sont fausses. Il n’y a pas de représailles, martèle la maman endeuillée. Tout ce qu’on demande, c’est que justice soit faite et que les responsables ne soient pas laissés libres. J’ai pardonné à ceux qui ont fait ça, mais ce crime ne doit pas rester impuni. Je ne veux pas qu’une autre maman vive la même chose que moi.»»

La semaine dernière, la police est intervenue à deux reprises après que des citoyens ont signalé la présence d’individus suspects près du cycle d’orientation du Foron et de la maison des quartiers de Thônex, sans que cela ne donne lieu à une interpellation. Mais pour la mère de la victime, la peur est dans l’autre camp. «On nous fait passer pour les méchants! Mais c’est nous qui avons peur. Ma belle-fille est terrorisée. Elle n’ose plus retourner à Thônex et ne veut plus y habiter. Moi, je crains pour mes autres enfants et je ne sors plus seule.»

«Cet enfant va grandir sans père»

La soirée avait pourtant bien commencé dimanche 28 mai. «Juste avant, il était avec nous. On était au lac en famille. On est rentrés au Lignon et lui est parti en direction de Thônex avec son compagne. Je l’ai appelé vers minuit pour savoir s’ils étaient bien arrivés, mais son téléphone était éteint.» Deux heures plus tard, la police se rendait chez la maman. «Il y a eu un incident. Votre fils est mort», a-t-elle entendu avant de s’effondrer au sol.

«Je ne dors plus. Je ne mange plus», raconte la mère, qui assure que son garçon ne connaissait pas ses agresseurs. «Il n’était même pas avec une bande, il rentrait simplement avec sa copine, enceinte de six mois. Il avait des projets pour sa famille. Il voulait commencer un apprentissage de carrossier pour subvenir aux besoins du bébé. Maintenant, cet enfant va grandir sans père.»

Sans nouvelles de l’enquête

«On a l’impression qu’il ne se passe rien», déplore celle qui s’apprête à enterrer son fils. Depuis cette nuit où les forces de l’ordre ont frappé à sa porte, «personne ne nous tient informés. On ne sait rien de l’enquête.» Contacté, le Tribunal des mineurs «confirme être en charge de plusieurs procédures ouvertes suite au drame de Thônex» et précise «qu'il ne s'exprime pas sur les procédures eu égard au respect de la procédure pénale des mineurs qui garantit le principe du huis clos. Cela étant le nécessaire est fait auprès des proches pour les informer de leurs droits». Depuis les faits, six adolescents ont été interpellés.