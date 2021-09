Affaire Mia : La mère de l’enfant va être remise en liberté sous contrôle judiciaire

La femme qui avait commandité l’enlèvement en France de sa fille, retrouvée dans un squat du canton de Vaud, va pouvoir sortir de prison. Elle a toutefois l’interdiction de contacter les médias.

La mère de la petite Mia, qui avait commandité l’enlèvement de sa propre fille de 8 ans dont elle n’avait plus la garde, sera remise en liberté sous contrôle judiciaire lundi, a-t-on appris mercredi auprès de son avocat et du parquet de Nancy.

«Se rapproche de sa fille»

Elle devra aussi pointer tous les 15 jours au commissariat, selon Me Stéphane Giuranna, avocat de la jeune femme.

«C’est la seule décision qui pouvait être rendue, c’est une maman qui voulait récupérer son enfant», a-t-il salué, précisant que lui et sa cliente allaient «pouvoir travailler sur un projet pour qu’elle se rapproche de sa fille».

Interpellée à Sainte-Croix

Lola M. n’avait plus la garde de sa fille et n’avait plus le droit de la voir seule.