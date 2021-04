Enlèvement : La mère de Mia a été remise à la France

Arrêtée en Suisse, la maman de la fillette kidnappée dans Les Vosges (F) a été extradée.

La fillette et sa mère avaient été retrouvées dans cette usine désaffectée à Sainte-Croix (VD).

Retrouvée dans un squat

Mia a été enlevée le 13 avril dans les Vosges, dans l’est de la France, à la demande de sa mère, Lola Montemaggi, par plusieurs hommes alors qu’elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle. Sa mère n’avait plus le droit de la voir seule ni de lui parler au téléphone, en vertu d’une décision de justice.

Une alerte enlèvement avait rapidement été diffusée et d’importants moyens policiers, en France et dans plusieurs pays frontaliers, ont permis de la retrouver dimanche, saine et sauve, avec sa mère en Suisse, dans un squat de la commune de Sainte-Croix, dans le canton de Vaud, alors qu’elle tentait de gagner la Russie, selon des éléments dévoilés par le procureur de Nancy.