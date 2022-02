Football – La mère de Phil Foden agressée

Samedi soir à l’AO Manchester Arena, en marge du combat de boxe entre Kell Brool et Amir Khan, la mère de Phil Foden a été frappée au visage lors d’une bagarre impliquant un petit groupe de personnes. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit Phil Foden et sa compagne Rebecca Cooke rejoindre une pièce privée alors qu’ils sont suivis par un groupe de plusieurs hommes.

Manchester City soutient son joueur

«Nous sommes choqués et consternés par la nature des insultes et l’agression qui s’en est suivie sur l’un des membres de la famille de Phil», a déclaré le club de Manchester dans un communiqué. «Nous continuerons à apporter à Phil et à sa famille tout le soutien et l’aide dont ils ont besoin», poursuit Manchester City.