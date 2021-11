France : La mère de Toni, mort sous les coups à 3 ans, «n’a pas compris»

Au procès en appel de la mère et du beau-père du garçonnet mort «éclaté» sous la violence de Loïc V., l’avocat requiert une peine plus lourde pour la mère.

Une peine de 20 ans de réclusion a été requise vendredi en appel devant la Cour d’assises des Ardennes contre Loïc V., le beau-père du petit Tony mort à l’âge de 3 ans en 2016 sous ses coups, et six ans de prison ferme contre la mère.

Il a requis six ans de prison ferme avec mandat de dépôt contre la mère de Tony, 19 ans au moment des faits, poursuivie pour non-dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger: deux ans de plus que sa condamnation en première instance.