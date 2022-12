Diplomatie : La mère de Viktor Bout remercie Poutine pour la libération de son fils

«Profonde révérence maternelle»

Echange de prisonniers

Plus tôt jeudi, Washington et Moscou ont annoncé un échange de prisonniers entre la star américaine du basket Brittney Griner, emprisonnée depuis plusieurs mois en Russie pour trafic de cannabis, et le trafiquant d’armes russes, Viktor Bout, détenu aux Etats-Unis depuis plus de dix ans. Américains et Russes s’accusent mutuellement de détenir leurs ressortissants respectifs à des fins politiques, et plusieurs échanges de prisonniers ont eu lieu par le passé.