Etats-Unis : La mère de Wilton, 10 ans, errant seul dans le désert, est libre

La génitrice du petit migrant nicaraguayen retrouvé dans le désert du Texas proche du Mexique, où mère et fils avaient été refoulés par les USA, a été libérée par les criminels qui l’avaient kidnappée.

Une Nicaraguayenne dont l’enfant retrouvé seul à la frontière du Mexique et des Etats-Unis est devenu un symbole du drame des migrants, avec une vidéo le montrant en pleurs dans le désert, vient d’être libérée par ses ravisseurs présumés sur le sol mexicain, a annoncé son frère.

«Vous pouvez m’aider?», demande l’enfant à l’agent dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, «je suis venu avec un groupe et ils m’ont abandonné et je ne sais pas où ils sont».

Selon le récit fait par l’oncle de l’enfant, Misael Obregon, qui réside aux Etats-Unis, la mère et son fils avaient été refoulés à la frontière et expulsés vers le Mexique où ils ont été enlevés par des délinquants qui ont accepté, après négociation, de libérer l’enfant seulement.

De gauche à droite: la mère, Meylin Obregon, son fils Wilton, et mère et fils ensemble.

Les Etats-Unis font face à une forte augmentation des arrivées à la frontière avec le Mexique où les arrestations de migrants ont atteint en mars leur plus haut niveau en quinze ans avec 172’000 personnes et un record historique du nombre de mineurs isolés arrêtés, à 18’890, selon les services des douanes et des gardes-frontières (CPB).