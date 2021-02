Bébé retrouvé mort dans une cave : La mère de Yasmina condamnée à un an de prison, son père libre

Une fille d’un an a été retrouvée sans vie, en août 2015, dans la cave d’une maison à Staad (SG). Sa mère a écopé vendredi en appel d’un an de prison ferme pour atteinte à la paix des morts et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le père demeure libre, mais est sous le coup d’une période probatoire de 3 ans.

Une fillette de 1 an a été retrouvée sans vie, en août 2015, dans la cave de sa maison de Staad (SG). L’alerte avait été donnée par les services de protection de l’enfance. Ne trouvant aucune trace de Yasmina lors d’une visite à son domicile, ils avaient prévenu la police. Peu après, les agents avaient trouvé le cadavre du bébé dans la cave de la maison. Les parents de la petite, toxicomanes, avaient été arrêtés. Les époux ont écopé de 6 et 5 ans de prison, fin 2018, pour homicide par négligence. Ils ont fait recours, et l’affaire a donc été une nouvelle fois traitée par la justice saint-galloise depuis la semaine dernière.

Pour les deux parents, l’homicide par négligence n’a pas été retenu cette fois-ci par le Tribunal cantonal de Saint-Gall, faute de preuves. «Nous ne pouvons établir la cause de la mort de l’enfant», a résumé le juge. Mais le mauvais traitement des parents est bel et bien prouvé. Sous l'influence de la drogue notamment, ils auraient mal nourri leur fille. Et ils n’auraient jamais emmené le bébé chez le médecin ni veillé à son hygiène corporelle.

La mère de Yasmina a été condamnée en appel à 30 mois de prison, dont 12 mois fermes, pour atteinte à la paix des morts et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le père écope quant à lui de 21 mois de prison, mais cette peine a été reportée avec une période probatoire de 3 ans. Si l’homme de 57 ans ne commet aucune infraction au cours des trois prochaines années, il restera donc en liberté. Le couple devra s’acquitter de frais de procédure de plus de 100’000 francs.

Après l’audience, l’avocate de la mère s’est dite soulagée: «Vue les faits, on ne pouvait pas décider autrement.» Le Ministère public n’a pas souhaité commenter, pour l’heure, le verdict. «Nous allons analyser le verdict et décider par la suite si nous portons ou non l’affaire devant le Tribunal fédéral», explique le porte-parole adjoint Stefan Hess.