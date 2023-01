Haute-Savoie: la mère des bébés retrouvés morts à Nouvel-An a été inculpée de meurtre

Haute-Savoie (F) : La mère des bébés retrouvés morts à Nouvel An a été inculpée de meurtre

La mère des deux bébés retrouvés morts le 1er janvier dans un appartement de Rumilly, en Haute-Savoie, a été inculpée et écrouée, a annoncé lundi le parquet d’Annecy. «La mise en cause a été placée en garde à vue jeudi dès la levée de son hospitalisation sous contrainte. Elle a été présentée à un juge d’instruction samedi, mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans et placée en détention provisoire», a précisé la procureure de la République Line Bonnet. «Elle a pleinement coopéré avec les enquêteurs», a souligné la magistrate.